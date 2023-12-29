Калинин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Иван Иванович

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

02.09.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида Николаевна

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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