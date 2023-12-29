Калинин Иван Иванович
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения02.09.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида Николаевна
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно