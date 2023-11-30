Чернышевский Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения24.07.1828
Дата смерти29.10.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1828 по 1848
Место жительства
С 1848 по 1851
Место жительства
С 1851 по 1854
Место жительства
С 1854 по 1864
Место жительства
С 1864 по 1866
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Место жительства
С 1866 по 1883
Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1883 по 1889
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
29.10.1889
Место жительства
С 1889 по 1889