Чернышевский Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышевский Николай Гаврилович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

24.07.1828

Дата смерти

29.10.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1828 по 1848
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1848 по 1851
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1851 по 1854
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1854 по 1864
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1864 по 1866
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Место жительства
С 1866 по 1883
Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1883 по 1889
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
29.10.1889
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1889 по 1889
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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