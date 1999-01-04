Аулова Федосья Ивановна
Место рожденияКулечиха Ребрихинский район Алтайский край
Дата рождения18.07.1922
Дата смерти04.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1922
Отец: Аулов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Кулечиха Ребрихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
16.03.1945
Отец ребёнка: Климов Петр
Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1950
Дочь: Мельникова Мария Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.03.1952
Отец ребёнка: Мельников Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов ?????
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Егор
Смерть
04.01.1999
Город Барнаул Алтайский край