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Аулова Федосья Ивановна

Место рождения

Кулечиха Ребрихинский район Алтайский край

Дата рождения

18.07.1922

Дата смерти

04.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1922

Отец: Аулов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Кулечиха Ребрихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
16.03.1945

Сын: Климов Василий Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр

Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1950

Дочь: Мельникова Мария Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.03.1952

Сын: Мельникова Яков Егорович

Отец ребёнка: Мельников Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов ?????

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Егор

Смерть
04.01.1999
Город Барнаул Алтайский край
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