Камалетдинов Низамутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинов Низамутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1867

Отец: Шарафутдинов Камалетдин

Мать: Фатиха

Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Низамутдинова Гильмибаян

Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал

Рождение ребёнка
13.07.1902

Дочь: Низамутдинова Хаерниса

Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал

Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Низамов Габбас

Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал

Рождение ребёнка
15.09.1906

Сын: Низамов Гайса

Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал

Рождение ребёнка
27.03.1909

Дочь: Низамутдинова Маулия

Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал

Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Низамутдинова Разия

Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Динмухаммедова Хайризямал

Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно
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