Камалетдинов Низамутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1867
Отец: Шарафутдинов Камалетдин
Мать: Фатиха
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Низамутдинова Гильмибаян
Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал
Рождение ребёнка
13.07.1902
Дочь: Низамутдинова Хаерниса
Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Низамов Габбас
Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал
Рождение ребёнка
15.09.1906
Сын: Низамов Гайса
Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал
Рождение ребёнка
27.03.1909
Дочь: Низамутдинова Маулия
Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал
Рождение ребёнка
01.12.1910
Дочь: Низамутдинова Разия
Мать ребёнка: Динмухаммедова Хайризямал
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно