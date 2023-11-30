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(Золото) Любовь Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Крещение
27.06.1910
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист- 25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229. | Godparents:Сын Мануил и дочь Анастасия псаломщика Григория Филиппова
Смерть
Неизвестно
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