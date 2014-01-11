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Новицкая Вера Евгеньевна
Новицкая Вера Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.2014
Пол
Женский
Отец
Новицкий Евгений Анатольевич
1983 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2014
Отец:
Новицкий Евгений Анатольевич
Мать: не указана
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