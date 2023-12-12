Зиновьева Парасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева Парасковья Константиновна

Зиновьева Парасковья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Зиновьев Константин Леонтьевич

Мать: Зиновьева Орина Степановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close