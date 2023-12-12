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Зиновьева Парасковья Константиновна
Зиновьева Парасковья Константиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Пол
Женский
Отец
Зиновьев Константин Леонтьевич
1733 г.р.
Мать
Зиновьева Орина Степановна
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Зиновьев Константин Леонтьевич
Мать:
Зиновьева Орина Степановна
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