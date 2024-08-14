Иванов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Людмила
Рождение ребёнка
04.04.1972
Мать ребёнка: Иванова Людмила
Рождение ребёнка
?.04.1976
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Людмила
Смерть
Неизвестно