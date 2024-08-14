Иванов Николай Петрович 1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Николай Петрович

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Иванов Пётр Иванович

Мать: Мурзина Екатерина Михайловна

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Людмила

Рождение ребёнка
04.04.1972

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Людмила

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1976

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Людмила

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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