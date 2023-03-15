(Шишканова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ручкин Арсений Романович
Рождение ребёнка
Около 2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ручкин Арсений Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
арфистка
Место жительства
Неизвестно