(Шишканова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишканова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ручкин Арсений Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ручкин Арсений Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Арсений Романович

Работа или профессия
Неизвестно
арфистка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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