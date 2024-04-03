Бегинин Ассон Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бегинина) Анна Ассоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Бегинин Прокофий Ассонович
Мать ребёнка: не указана
село Колыбельское Раненбургский уезд Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно