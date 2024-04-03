Бегинин Ассон Родионович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бегинин Ассон Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бегинин Иван Ассонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бегинина) Анна Ассоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Бегинин Прокофий Ассонович

Мать ребёнка: не указана

село Колыбельское Раненбургский уезд Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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