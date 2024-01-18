Варганов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1963

Дочь: Варганова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Варганова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
15.06.1965

Сын: Варганов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Варганова Мария Ильинична

Смерть
Неизвестно
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