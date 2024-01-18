Варганов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1963
Дочь: Варганова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Варганова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
15.06.1965
Сын: Варганов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Варганова Мария Ильинична
Смерть
Неизвестно