Шутов Степан (Стефан) Филиппович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
13.10.1863
Жена: Шутова Минодора Ивановна
Поручители: По жениху - Нехай Иван и Шукаев Калмаин По невесте - Камышов Яков и Моторин Порфентий
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Шутова Минодора Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Шутова Мария Степановна
Мать ребёнка: Шутова Минодора Ивановна
Поручитель
15.10.1872
По жениху. Жених - Коновкин Герасим Никифорович, 19 лет, 1м браком Невеста - Конопкина Варвара Исаевна, 20 лет, девица
Рождение ребёнка
01.07.1880
Дочь: Шутова Анна Степановна
Мать ребёнка: Шутова Минодора Ивановна
Восприемники: 1. Горлинский Агапий Алексеевич 2. Силяева Епистимия Васильевна, солдатка
Поручитель
25.01.1881
По невесте. Жених - Игнатенко Аким Харитонович, ополченец селения Алексеевки, 22 года 1м браком Невеста - Бушкина Нунехия Афанасьевна, 20 лет девица
Восприемник
19.06.1884
Луковка Юлиан Отец - Луковка Назарий Трофимович Мать - Февронья Ивановна
Поручитель
18.01.1887
По невесте Жених - Якуба Павел Тимофеевич, 22 года 1м браком Невеста - Лебедева Акилина Тимофеевна, девица
Восприемник
31.03.1887
Луковка Мария Отец - Луковка Назарий Трофимович Мать - Февронья Ивановна
Бракосочетание
27.04.1887
Жених - 47 лет вдов по 1му браку Невеста - 37 лет вдова по 2му браку Поручители По жениху: - Кисунька Прохор - Тернавский Макарий По невесте: - Лебедев Илья - Тернавский Антон
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шутова Александра Степановна
Мать ребёнка: Шутова Мария Терентьевна (Данииловна)
Поручитель
18.10.1888
По невесте Жених - Варакута Георгий Романович, 22 года 1м браком Невеста - Кисунькина Александра Прохоровна, 18 лет девица
Поручитель
15.01.1889
По жениху Жених - Шамека Галактион Федорович, 19 лет 1м браком Невеста - Терехова Анастасия Георгиевна, 18 лет девица
Рождение ребёнка
01.03.1889
Мать ребёнка: Шутова Мария Терентьевна (Данииловна)
Восприемники: 1. Горлинский Агапон Александрович 2. Каракуты Андрея жена Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1894
Дочь: Шутова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Шутова Мария Терентьевна (Данииловна)
Восприемники: 1. Отирко Сазон Петрович 2. Шамека Федора жена Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно