Логинова Александра Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Александра Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Назар

Мать: Логинова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Колосов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Колосов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Николай

Смерть
Неизвестно
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