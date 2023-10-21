Логинова Александра Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов Назар
Мать: Логинова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Колосов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Колосов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Николай
Смерть
Неизвестно