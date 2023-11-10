Степан Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1784 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Моисей Егоров

Мать: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Ефим Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Смерть
Неизвестно
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