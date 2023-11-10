Степан Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Моисей Егоров
Мать: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Ефим Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Смерть
Неизвестно