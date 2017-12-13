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Логинов Платон Дмитриевич
Логинов Платон Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2017
Пол
Мужской
Отец
Логинов Дмитрий Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Логинова Снежанна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2017
Отец:
Логинов Дмитрий Сергеевич
Мать:
Логинова Снежанна Александровна
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