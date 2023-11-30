Язынина (Галкина) Иулитта Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язынина (Галкина) Иулитта Иванова

Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галкин Иван Иванов

Мать: Галкина Феодосья

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1824

Сын: Язынин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Язынин Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Праскева Григорьева

Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язынин Григорий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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