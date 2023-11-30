Язынина (Галкина) Иулитта Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галкин Иван Иванов
Мать: Галкина Феодосья
Рождение ребёнка
22.09.1824
Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Праскева Григорьева
Отец ребёнка: Язынин Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно