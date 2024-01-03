Пётр Алексеев
Место рожденияВологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Анна Сергеева
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Смерть
Неизвестно