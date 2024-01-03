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Пётр Алексеев

Место рождения

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Анна Сергеева

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Оларево
Смерть
Неизвестно
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