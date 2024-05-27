Якушев (Федоров) Никодим Михайлович
Место рожденияД. Исит, Орджоникидзевский р-н, ЯАССР
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти08.12.1951
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923
Бракосочетание
28.09.1944
Жена: не указана
В документах ЗАГСА НикАдим
Рождение ребёнка
02.02.1945
Мать ребёнка: Баженова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Антонина Ивановна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
08.12.1951