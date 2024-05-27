Якушев (Федоров) Никодим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев (Федоров) Никодим Михайлович

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Место рождения

Д. Исит, Орджоникидзевский р-н, ЯАССР

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

08.12.1951

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923

Отец: Федоров Михаил Ильич

Мать: Федорова (Якушева) Варвара Еремеевна

Бракосочетание
28.09.1944

Жена: не указана

В документах ЗАГСА НикАдим
Рождение ребёнка
02.02.1945

Сын: Якушев Олег Никодимович

Мать ребёнка: Баженова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Антонина Ивановна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
08.12.1951

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