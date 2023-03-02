Голубев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Михаил
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно