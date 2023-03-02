Голубев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Михаил

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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