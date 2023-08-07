Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

10.01.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрена Андреенва

Отец ребёнка: Андрей Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дементьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
10.01.1802
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