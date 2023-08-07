Прасковья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти10.01.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрена Андреенва
Отец ребёнка: Андрей Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
10.01.1802