Симонова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Симонов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Симонов Симонов Владимир Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Симонов Симонов Владимир Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Симонов Владимир Иннокентьевич

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