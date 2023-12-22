Логинов Антон (Онтонко) Софонеев (Самсонов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Антон (Онтонко) Софонеев (Самсонов)

Место рождения

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1634

Дата смерти

После 1660

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1634

Отец: Логинов Самсон (Самсонко) Данилов

Мать: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Логинов Петр Антонов (Харитонов)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1660
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