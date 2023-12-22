Логинов Антон (Онтонко) Софонеев (Самсонов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1634
Дата смертиПосле 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1634
Отец: Логинов Самсон (Самсонко) Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Логинов Петр Антонов (Харитонов)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1660