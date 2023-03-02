Ерохин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерохин Дмитрий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
03.01.1957
Рождение ребёнка
09.03.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
?.04.1990