Ерохин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерохин Дмитрий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
09.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
?.04.1990
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