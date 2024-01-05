(Лещенко) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Лещенко Иван
Мать: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Туркова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Лоза Павел
Живёт в Куберской
Её папа Павел - это брат Василия (папы дяди Саши из Новочеркасска).
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Лоза Павел
Живёт в Горьком (Нижний Новгород)
Рождение ребёнка
1966
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Кабир (Николай)
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Штоппель Раиса
Отец ребёнка: Кабир (Николай)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабир (Николай)
Смерть
Неизвестно