(Лещенко) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лещенко) София

(Лещенко) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Лещенко Иван

Мать: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Туркова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Лоза Павел

Живёт в Куберской
Её папа Павел - это брат Василия (папы дяди Саши из Новочеркасска).
Рождение ребёнка
1953

Сын: Лещенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Лоза Павел

Живёт в Горьком (Нижний Новгород)
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
1966

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Кабир (Николай)

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Штоппель Раиса

Отец ребёнка: Кабир (Николай)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабир (Николай)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close