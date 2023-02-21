Севастьянов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1946

Дата смерти

?.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946

Отец: Севастьянов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1969

Сын: Севастьянов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Алиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Волкова Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Алиса Алексеевна

Смерть
?.04.?
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