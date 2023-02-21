Севастьянов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1946
Дата смерти?.04.?
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946
Отец: Севастьянов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1969
Сын: Севастьянов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Алиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Волкова Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Алиса Алексеевна
Смерть
?.04.?