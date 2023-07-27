Стародубцева (Стародубцева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стародубцев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
14.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стародубцев Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно