Моргачев Александр 22.03.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Моргачев Александр

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 22.03.1962, Бийск, город Бийск, Алтайский край

Супруги
Моргачева (Исаева) Татьяна28.03.1963 г.р.
Дети
Моргачев Дмитрий09.07.1983 г.р.
Моргачев Михаил29.07.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргачева (Исаева) Татьяна

Рождение ребёнка
09.07.1983

Сын: Моргачев Дмитрий

Мать ребёнка: Моргачева (Исаева) Татьяна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
29.07.1986

Сын: Моргачев Михаил

Мать ребёнка: Моргачева (Исаева) Татьяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.