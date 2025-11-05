Моргачев Александр
мужской, родился 22.03.1962, Бийск, город Бийск, Алтайский край
Супруги
Моргачева (Исаева) Татьяна28.03.1963 г.р.
Дети
Моргачев Дмитрий09.07.1983 г.р.
Моргачев Михаил29.07.1986 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1983
Сын: Моргачев Дмитрий
Мать ребёнка: Моргачева (Исаева) Татьяна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1986
Сын: Моргачев Михаил
Мать ребёнка: Моргачева (Исаева) Татьяна