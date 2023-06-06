Иванова Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анастасия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1930

Дочь: Костенко Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Томара Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Аркадьевич

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