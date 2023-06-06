Иванова Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1930
Дочь: Костенко Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Томара Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно