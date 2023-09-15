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Сахаров Олег Алексеевич
Сахаров Олег Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.1978
Пол
Мужской
Отец
Сахаров Алексей Семенович
1931 г.р.
Мать
Сахарова (Волчкова) Мария Дмитриевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978
Отец:
Сахаров Алексей Семенович
Мать:
Сахарова Мария Дмитриевна
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