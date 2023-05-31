Чебыкина Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1789

Сын: Чебыкин Ярофей (Иерофий)

Отец ребёнка: Чебыкин Яков Кондратьев

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Чебыкин Григорий

Отец ребёнка: Чебыкин Яков Кондратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебыкин Яков Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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