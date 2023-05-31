Чебыкина Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1789
Отец ребёнка: Чебыкин Яков Кондратьев
Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1801
Сын: Чебыкин Григорий
Отец ребёнка: Чебыкин Яков Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно