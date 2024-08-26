Корекова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: (Корекова) Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Треногова (Корекова) Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Кореков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич
Перепись 1816 переведен в 1815 году в починок Ившиха
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Кореков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич
Перепись 1816 в 1815 году переведен в починок Ившиха
Смерть
Неизвестно