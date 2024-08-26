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Корекова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кореков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: (Корекова) Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Треногова (Корекова) Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Кореков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Кореков Сава Дмитриевич

Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич

Перепись 1816 переведен в 1815 году в починок Ившиха
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Кореков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кореков Дмитрий Андреевич

Перепись 1816 в 1815 году переведен в починок Ившиха
Смерть
Неизвестно

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