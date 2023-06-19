Логинов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1994

Сын: Логинов Руслан Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Логинова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Логинова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна

Рождение ребёнка
05.01.2017

Сын: Логинов Давид Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Виктория Анваровна

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