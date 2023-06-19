Логинов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1994
Сын: Логинов Руслан Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Логинова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Логинова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна
Рождение ребёнка
05.01.2017
Мать ребёнка: Логинова Виктория Анваровна
Бракосочетание
Неизвестно