Стариков Василий Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1998
Дочь: Винарская Эвелина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности