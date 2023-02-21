Стариков Василий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стариков Василий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1998 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1998

Дочь: Винарская Эвелина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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