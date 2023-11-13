Перевозчиков Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревозчиков Сергей Михайлович

Перевозчиков Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.08.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Степан??? Владимирович Перевозчиков
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close