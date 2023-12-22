Юрченко (Охрименко) Тамара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Охрименко) Тамара Ильинична

Место рождения

Новый Быт, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

08.08.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1940

Отец: Охрименко Илья Иванович

Мать: Охрименко Зоя Ивановна

Новый Быт, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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