Астафьева Домна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Домна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Астафьев Никанор Логинов

Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Астафьев Василий Логинов

Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Астафьев Елисей Логинов

Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Астафьев Егор Логинов

Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Логинова

Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Арина Логинова

Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Логвин Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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