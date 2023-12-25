Астафьева Домна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Логинова
Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Арина Логинова
Отец ребёнка: Астафьев Логвин Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно