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(Тамбовцева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Тамбовцев Иван Иванович

Мать: Тамбовцева (захарова) Ульяна

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