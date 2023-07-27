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(Тамбовцева) Мария Ивановна
(Тамбовцева) Мария Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Пол
Женский
Отец
Тамбовцев Иван Иванович
1889 г.р.
Мать
Тамбовцева (захарова) (Тамбовцева (захарова)) Ульяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Тамбовцев Иван Иванович
Мать:
Тамбовцева (захарова) Ульяна
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