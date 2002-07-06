Иванов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.04.1927
Дата смерти06.07.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Мария Павловна
Рождение ребёнка
16.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Павловна
Смерть
06.07.2002
Похороны
Неизвестно