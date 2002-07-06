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Иванов Иван Иванович

Место рождения

Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.04.1927

Дата смерти

06.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Павловна

Смерть
06.07.2002
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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