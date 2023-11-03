Трушников Устин Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Трушников Григорий Устинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушников Яков
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно