Трушников Устин Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Устин Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Трушников Никита Иванов

Мать: Трушников Матрона Ефтифиева

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Трушников Илья Устинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Трушников Захар Устинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Трушников Григорий Устинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушников Яков

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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