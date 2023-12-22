Оглоблина Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Оглоблин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Оглоблин Никифор Семенович
Рождение ребёнка
09.02.1862
Сын: Оглоблин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Оглоблин Никифор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно