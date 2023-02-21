Базаренко Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1994
Дочь: Шер Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Мамедов Сергей Эльдарович
Рождение ребёнка
02.11.2003
Дочь: Мамедова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Мамедов Сергей Эльдарович
Бракосочетание
Неизвестно