Базаренко Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаренко Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1994

Дочь: Шер Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Мамедов Сергей Эльдарович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.2003

Дочь: Мамедова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Мамедов Сергей Эльдарович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамедов Сергей Эльдарович

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