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Наумкина Мария Александровна
Наумкина Мария Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.2010
Пол
Женский
Отец
Наумкин Александр Александрович
1986 г.р.
Мать
Наумкина (Вечер) Анна Сигитовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2010
Отец:
Наумкин Александр Александрович
Мать:
Наумкина Анна Сигитовна
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