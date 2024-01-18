Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Федорович

Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1706 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Алексей Степанович

Мать ребёнка: Ульяна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Михаил Степанович

Мать ребёнка: Ульяна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1722

Жена: Ульяна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Ульяна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1724
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close