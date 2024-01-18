Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Алексей Степанович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Михаил Степанович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Ульяна
Смерть
После 1724