Литвина Эсфирь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Эсфирь

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

03.11.1921

Дата смерти

30.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Самуил Залманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Самуил Залманович

Рождение ребёнка
17.12.1951

Сын: Литвин Лев

Отец ребёнка: Литвин Самуил Залманович

Смерть
30.06.1996

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