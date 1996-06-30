Литвина Эсфирь
Место рожденияИркутск
Дата рождения03.11.1921
Дата смерти30.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвин Самуил Залманович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1951
Сын: Литвин Лев
Отец ребёнка: Литвин Самуил Залманович
Смерть
30.06.1996