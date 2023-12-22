Тяпкин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения30.07.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1902 ст.
Отец: Тяпкин Павел Егорович
Мать: Тяпкина Мария Фёдоровна
Крещение
31.07.1902 ст.
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.130
Бракосочетание
21.04.1928
Призыв на военную службу
?.03.1942
Михнево, Ступино, Московская область
призван Михневским РВК
Пропал без вести (военное)
?.07.1943
Военная служба
До ?.07.1943
3 мотострелковая бригада
Смерть
Неизвестно