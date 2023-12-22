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Тяпкин Василий Павлович

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Место рождения

Парышево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

30.07.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1902 ст.

Отец: Тяпкин Павел Егорович

Мать: Тяпкина Мария Фёдоровна

Парышево, Домодедово, Московская область
Крещение
31.07.1902 ст.
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.130
Бракосочетание
21.04.1928

Жена: Тяпкина Анастасия Ивановна

Призыв на военную службу
?.03.1942
Михнево, Ступино, Московская область
призван Михневским РВК
Пропал без вести (военное)
?.07.1943
Военная служба
До ?.07.1943
3 мотострелковая бригада
Смерть
Неизвестно
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