Грачева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти25.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Грачев Александр Александрович
Отец ребёнка: Грачев Александр Михайлов
Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Обрасово
Рождение ребёнка
31.10.1927
Сын: Грачев Валентин Александрович
Отец ребёнка: Грачев Александр Михайлов
д. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Смерть
25.10.1977
г. Сокол, Вологодской обл., РСФСР
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз