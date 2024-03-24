Грачева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

25.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Грачев Александр Александрович

Отец ребёнка: Грачев Александр Михайлов

Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Обрасово
Рождение ребёнка
31.10.1927

Сын: Грачев Валентин Александрович

Отец ребёнка: Грачев Александр Михайлов

д. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Смерть
25.10.1977
г. Сокол, Вологодской обл., РСФСР
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
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