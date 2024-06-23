Жиров Данила Никитич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖиров Данила Никитич

Жиров Данила Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

15.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Жиров Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Георгий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Ново-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4231/ (стр.40)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1876

Сын: Жиров Григорий Данилович

Мать ребёнка: Жирова Дарья Григорьевна

Ново-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-1431/ (стр.349)
Смерть
15.01.1903
Ново-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3426/ (стр.124)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.