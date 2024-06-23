Жиров Данила Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти15.01.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Жиров Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Ново-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4231/ (стр.40)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Иван Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1876
Мать ребёнка: Жирова Дарья Григорьевна
Ново-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-1431/ (стр.349)
Смерть
15.01.1903
Ново-Никольск
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3426/ (стр.124)