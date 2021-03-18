Мороховец Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1954
Дата смерти18.03.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.03.2021