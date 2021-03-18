Мороховец Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороховец Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1954

Дата смерти

18.03.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.03.2021

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