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Полянский Роман Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1979

Отец: Полянский Вадим Викторович

Мать: Полянская Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.2010

Сын: Полянский Степан Романович

Мать ребёнка: Полянская Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
31.01.2016

Дочь: Полянская Лидия Романовна

Мать ребёнка: Полянская Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Полянская Юлия Сергеевна

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