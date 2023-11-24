Полянский Роман Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1979
Рождение ребёнка
13.08.2010
Сын: Полянский Степан Романович
Мать ребёнка: Полянская Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
31.01.2016
Дочь: Полянская Лидия Романовна
Мать ребёнка: Полянская Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полянская Юлия Сергеевна