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Смирнов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1911

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1913

Дочь: Лукия Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1913

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1915

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917
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