Смирнов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1904
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1911
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1913
Дочь: Лукия Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1913
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1915
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917